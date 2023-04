BVT-Prozess: Ex-Direktor Gridling als Zeuge

Im Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) startet am Donnerstag das Beweisverfahren. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sie hätten einen syrischen General in Österreich untergebracht und ihm trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft. Unter den ersten geladenen Zeugen ist Ex-BVT-Direktor Peter Gridling. Urteile dürfte es frühestens Mitte Mai geben.

Dem syrischen General wird die Mitverantwortung für Folterungen von Gegnern des syrischen Regimes in einem Gefängnis in Ar-Raqqa vorgeworfen. Mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Wien in Bezug auf die Vorgänge in dem syrischen Gefängnis. Neben Gridling sollen am Freitag weitere hochrangige BVT-Beamte als Zeugen befragt werden. Zunächst wird allerdings noch die Einvernahme des angeklagten Ex-Spionagechefs Bernhard P. abgeschlossen.