Cannabis-Dealer horteten in Niederösterreich 49 Waffen

Drogenfahnder haben einer Bande von Cannabis-Dealern in NÖ und im Burgenland das Handwerk gelegt. Im Zuge einer Verkehrskontrolle flogen zunächst fünf Kleindealer im Bezirk Neusiedl am See auf. Die Ermittler stießen auch auf zwei Niederösterreicher, die als Lieferanten fungiert haben sollen. Bei Hausdurchsuchungen wurden neben Drogen auch 49 Waffen gefunden, berichtete die Polizei am Dienstag.

SN/APA (LPD BURGENLAND)/UNBEKANNT Waffenlager in Neusiedl am See ausgehoben