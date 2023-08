Cannabis-Legalisierung: Mehr Grenzkontrollen in Österreich

Nach dem Gesetzesentwurf zur Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland plant die österreichische Polizei für das Inkrafttreten verstärkte Kontrollen an der Grenze zum Nachbarland. Es sei mit grenzüberschreitendem Handel, aber auch mit suchtgiftbeeinträchtigten Lenkern zu rechnen. Deshalb "werden im Grenzbereich verstärkt kriminalpolizeilichen Maßnahmen sowie Verkehrskontrollen durchgeführt", bestätigte das Innenministerium der APA am Donnerstag einen Bericht von Puls 24.

BILD: SN/APA/DPA/ROLF VENNENBERND Polizei rechnet mit grenzüberschreitendem Handel und Drogenlenkern