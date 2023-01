Caritas bittet um Spenden für Obdachlose in Wien

Angesichts des Wintereinbruchs bittet die Winternothilfe der Caritas um Sachspenden und Schlafsäcke für die Obdachlosen in Wien. "Je tiefer die Temperaturen umso wichtiger ist jetzt unsere Hilfe. Denn nichts ist härter als ein Schlafplatz auf der Straße. Mehr Not bedeutet mehr Hilfe und mehr Spendenbedarf!", sagte Klaus Schwertner, geschäftsführender Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, am Sonntag in einer Aussendung.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Decken und Schlafsäcke sucht die Caritas unter anderem für Obdachlose