Caritas wählt Landau-Nachfolge

Die katholische Hilfsorganisation Caritas entscheidet am Dienstag über die Nachfolge von Präsident Michael Landau. Der 63-jährige Priester hatte erst am Samstag bekanntgegeben, nach zehn Jahren in dieser Funktion aufzuhören. Favoritin ist die Grazer Caritas-Direktorin und Vizepräsidentin Nora Tödtling-Musenbichler. Auch Landau selbst würde gerne eine Frau an der Spitze sehen, wie er sagte.

BILD: SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Michael Landau hört als Caritas-Präsident auf