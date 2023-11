Caritas: Wintereinbruch bringt Lebensgefahr für Obdachlose

Der erste Wintereinbruch in Wien bringt Lebensgefahr für Menschen, die kein Zuhause haben: "Was viele nicht wissen, schon bei einigen Plusgraden können obdachlose Menschen erfrieren", schrieb der Wiener Caritasdirektor Klaus Schwertner auf "X" (vormals Twitter). Schwertner appellierte auch, das Angebot des Kältetelefons (01/480-45-53) zu nutzen und bei medizinischen Notfällen die Rettung unter 144 zu kontaktieren, so "Kathpress" am Samstag.

BILD: SN/APA (ARCHIV)/HERBERT-PFARRHOFER Klaus Schwertner: 'Niemand soll erfrieren müssen'