Causa Hirschköpfe im Almtal: Jäger geriet zuvor schon mit Waffengesetz in Konflikt

Tatverdächtiger hatte Gewehr mit angestecktem Magazin offen im Auto transportiert. Er erhielt vom Landesverwaltungsgericht Linz eine geringe Geldstrafe. In ähnlich gelagerten Fällen wurde bereits Waffenbesitzkarte entzogen.

Wie sich jetzt herausstellt, ist jener Unternehmer, der in der Heiligen-Drei-Königsnacht in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) in der Einfahrt des Jagdausschussobmannes sechs abgetrennte Rotwildhäupter auf Eisenstangen aufgespießt hatte, nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Erst Ende November 2022 verhängte das Landesverwaltungsgericht Linz gegen den Mann 150 Euro Geldstrafe, weil er gegen das Waffengesetz und gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen hatte. Laut Urteilsbegründung war der passionierte Jäger am 20. Mai 2022 auf der Heimfahrt von seinem Revier ...