Causa Ischgl: "Systematisches Verschweigen"

Der fragwürdige Umgang mit Corona im März 2020 hat das Image des Skiortes Ischgl schwer beschädigt. Nun standen erstmals Hoteliers und der örtliche Tourismusobmann vor Gericht.

Im Verhandlungssaal 9 des Wiener Justizpalastes wurden am Freitag alle Anwesenden um zweieinhalb Jahre in die Vergangenheit katapultiert. Genauer gesagt: In die ersten Märztage des Jahres 2020, als das Coronavirus Österreich in den Würgegriff zu nehmen begann. Da nämlich reiste eine deutsche Urlauberin nach Ischgl, weil man ihr am Telefon versichert hatte, es sei alles in Ordnung im Tiroler Skiparadies. Doch das war zu diesem Zeitpunkt, man schrieb den 8. März, längst nicht mehr der Fall. So sieht es zumindest der Anwalt der Urlauberin, Alexander Klauser. Er sagt, man habe da in Ischgl längst gewusst, dass das Coronavirus im Ort grassiere. Außerdem seien schon fünf Tage zuvor zwei Reisegruppen aus Island positiv getestet worden. Deshalb klagt nun der Verbraucherschutzverein (VSV) im Namen der Touristin auf Schadenersatz - die Republik und auch den Hotelbetreiber sowie den Tourismusobmann der Wintersportgemeinde.

Klauser und auch VSV-Obmann Peter Kolba berufen sich dabei vor allem auf eine Presseaussendung des Landes Tirol vom 5. März 2020, die ihrer Ansicht nach lediglich dazu dienen sollte "Ischgl aus der Schusslinie zu nehmen und Medienberichte über Covid-19 zu verhindern". Dies sei, wie der Fall der deutschen Urlauberin zeige, auch gelungen. Im übrigen, so Klauser, gäbe es rund 1000 Personen, die beim VSV vorstellig geworden wären, weil sie ebenfalls falsche Auskünfte erhalten hatten. Sogar Mitarbeitern in den Hotels sei über infizierte Kollegen nichts gesagt worden. Es handelte sich, so Klauser, um ein "systematisches Verschweigen von Corona". Die Touristin sei, als sie von Corona erfuhr, nach zwei Tagen sofort wieder abgereist, habe sich aber dennoch angesteckt. Die Folgen: Drei Wochen schwere Symptome sowie Langzeitfolgen.

Martin Paar von der Finanzprokuratur, dem Anwalt der Republik, konterte: Man habe von der Presseaussendung des Landes nichts gewusst. Er sieht Tirol in der Verantwortung. Außerdem habe es sich um eine Pandemie gehandelt. "Da gibt es auf der ganzen Welt keinen sicheren Ort." Auch sei nicht klar, wann die Klägerin Corona gehabt habe. Ein Antikörpertest sei erst Ende April durchgeführt worden.

Der Anwalt der Beklagten aus Ischgl gab an, man habe die Informationen des Landes "nur weitergegeben". Außerdem sei es eigenartig, dass die Klägerin vier Tage nach der Anreise Symptome wahrgenommen habe, obwohl die Inkubationszeit bei der damaligen Virusvariante fünf bis sechs Tage betrug. "Stimmt nicht", entgegnete Anwalt Klauser. Die Symptome seien erst nach sechs Tagen aufgetreten."

Es ist nicht der erste Zivilprozess, den der Verbraucherschutzverein gegen die Republik in der Causa Ischgl anstrengt. Schon im September 2020 hatte der VSV erste Amtshaftungsklagen gegen die Republik eingebracht. Das Gericht wies diese aber ab. Doch im Juli 2022 hob das Wiener Oberlandesgericht dieses Urteil auf, weil es mit Feststellungsmängeln behaftet sei.

VSV-Anwalt Klauser geht davon aus, dass rund 400 Personen wegen derselben Gründe klagen werden, wegen der die Urlauberin geklagt hat. Die Höhe der Schadenersatzsumme bezifferte er mit "nicht mehr als zehn Millionen Euro". Wann die Verhandlung fortgesetzt wird, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.