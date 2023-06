Change for the Youth: Jugendliche wollen das psychische Gesundheitssystem reformieren

Mit Plakaten ziehen sie auf die Straße, erzählen ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen: Die Bewegung Change for The Youth fordert eine Reform des Gesundheitssystems.

"Wir brauchen euch alle am 30. Juni. Um niemanden mehr fallen zu lassen. Niemand sollte in Notsituationen nach Hause geschickt werden", mahnen die Mitglieder der Bewegung "Change for the Youth" in einem Instagramvideo. Die jungen Menschen wollen das psychische Gesundheitssystem verändern, fordern den Ausbau von Psychiatrien und die bessere Bezahlung von Ärztinnen. Gegründet hat die Bewegung die 19-jährige Kiana. Online ist sie zum Gesicht der Bewegung geworden, erzählt ihre Geschichte in kurzen Videoclips. Im März diesen Jahres sucht sich die junge Frau Hilfe in einer psychiatrischen Klinik. Zwei Mal wird sie abgewiesen und mit Medikamenten wieder nach Hause geschickt worden, versucht daraufhin, sich das Leben zu nehmen. Gemeinsam mit ihren Freunden gründet sie die Plattform "Change for the Youth" - damit andere nicht dasselbe erleben müssen wie sie.