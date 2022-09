Chauffeur der toten Escort-Dame in OÖ hörte nichts

Nach der Tötung einer 23-jährigen Escort-Dame am Wochenende in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) hat die Einvernahme des Chauffeurs, der die Frau bei ihrem Kunden abgeliefert hatte, wenig Erhellendes für die Ermittler zutage gefördert. Das berichtete die Staatsanwaltschaft Steyr am Donnerstag auf APA-Anfrage.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/MADER/FOTOKER Chauffeur fuhr nach Wartezeit weg