Chef in Dienststelle erschossen: Polizist legte ein Geständnis ab

Weil sein Chef ihn wegen Verletzung seiner Dienstpflicht zur Rede stellte, holte der 46-Jährige seine Dienstwaffe und drückte ab.

Uniformierte am Tatort, der Polizeiinspektion in Trieben.

Der 46-jährige Steirer, der in der Polizeiinspektion seinen 59-jährigen Chef erschoss, hat ein Geständnis abgelegt. Das bestätigte am Mittwoch Thomas Mühlbacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leoben. Demnach habe ihn der Postenkommandant von Trieben im Bezirk Liezen kurz nach Dienstantritt am Montag in einem ruhigen, sachlichen Gespräch zur Rede gestellt. Es sei um die Nichtprotokollierung einer Amtshandlung gegangen, was einer Dienstpflichtverletzung durch Unterlassung gleichkomme. Um sich nicht selbst des Amtsmissbrauchs schuldig zu machen, müsse er ihn offiziell einvernehmen, soll der Vorgesetzte gesagt ...