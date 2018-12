Christbäume strahlten nur in adeligen Häusern

In den Wohnungen der Bürger und der Arbeiter stand das Kripperl noch im Mittelpunkt.

Ein friedliches Jahr war 1848 nicht. Es war ein Revolutionsjahr, auch in Österreich. Die Aufständischen in Oberitalien kämpften für ein unabhängiges, geeintes Italien. Die Ungarn wollten ein eigenes Königreich. Es gab Aufstände in Prag, in Krakau und natürlich in Wien. Das liberale Bürgertum ging für die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und die Unantastbarkeit des Eigentums auf die Barrikaden. Die Bauern wollten die Abschaffung des Feudalsystems, die Arbeiter Beschäftigung, höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten und niedrigere Steuern. Es waren blutige Aufstände. Tausende Menschen starben, etwa bei den Straßenkämpfen in Wien. Erst Ende Oktober konnten die Truppen des Kaisers die Hauptstadt wieder unter ihre Kontrolle bringen. Am 2. Dezember verzichtete Ferdinand I. auf den Thron. Sein Neffe, der damals 18-jährige Franz Joseph, wurde zum Kaiser von Österreich proklamiert.