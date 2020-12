Christbaumbrände sorgten für Schäden und Verletzte

In der Weihnachtsnacht ist bei einem Christbaumbrand in Kärnten eine Wohnung in Brand geraten. Ein 30-jähriger Mann erlitt dabei Verbrennungen an Händen und im Gesicht. Seine Mitbewohnerin (28) wurde wegen einer Rauchgasvergiftung wie der Mann ins LKH Villach gebracht. Auch in Felixdorf (NÖ-Bez. Wr. Neustadt) löste ein brennender Christbaum einen Wohnungsbrand aus. Die betroffene Familie konnte sich ins Freie retten. Auch aus Tirol wurden zwei Christbaum-Brände gemeldet.

SN/APA (FEUERWEHR FELIXDORF)/UNBEKA Brennender Christbaum zerstörte Wohnung in Felixdorf