Prozess um Christoph Chorherr: "Habe niemanden beeinflusst"

Christoph Chorherr wies im Schmiergeldprozess jede Schuld von sich. Zwischen Widmungen für Wohnbauprojekte und Spenden für ein Sozialprojekt bestehe keinerlei Zusammenhang.

"Ich habe niemals aufgrund einer Spende eine Entscheidung beeinflusst. Was glauben Sie, hätte ich als Grüner nur ein Mal unsachgemäß gehandelt, hätte das in Lichtgeschwindigkeit das ganze Rathaus gewusst", sagte Christoph Chorherr am Montag vor einem Wiener Schöffengericht.

Der frühere Gemeinderat und Planungssprecher der Grünen in der Bundeshauptstadt ist Erstangeklagter in einem Korruptionsverfahren gegen zehn Angeklagte und ebenso viele Unternehmen. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft ihm Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit vor. Die Anklage listet im Tatzeitraum von 2011 bis 2018 ...