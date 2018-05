Citymaut für Wien-Einpendler laut Bund rechtlich unzulässig

Der Vorstoß von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) für eine Citymaut für Einpendler nach Wien stößt beim Bund auf Ablehnung. Die Einführung wäre "in mehrfacher Hinsicht rechtlich unzulässig", versicherte man im Finanzministerium am Dienstag in einer schriftlichen Stellungnahme.

SN/APA/GUENTER R. ARTINGER "Klare Ungleichbehandlung" zwischen Wienern und Nicht-Wienern