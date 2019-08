CO2-Emissionen von Verkehr im ersten Halbjahr 2019 gestiegen

Im ersten Halbjahr 2019 sind die CO2-Emissionen des Verkehrs weiter gestiegen, womit sich der Abstand zu Österreichs Klimaziel zu vergrößern droht. Wie der VCÖ am Montag mitteilte, wurden in Österreich aufgrund des gestiegenen Dieselabsatzes rund zehn Millionen Liter mehr Treibstoff getankt als in den ersten sechs Monaten des Vorjahrs.

Der Abstand zu Österreichs Klimaziel droht sich zu vergrößern