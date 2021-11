CO2-neutrales Pistengerät in Tiroler Skigebiet im Einsatz

Am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal wird eine CO2-neutrale Pistenpräparierung ausprobiert. Ein Pistengerät, das mit sogenanntem eFuel betrieben wird, soll im heurigen Winter als Pilotversuch eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um einen synthetisch erzeugten flüssigen Kraft- und Brennstoff, der aus Wasserstoff hergestellt wird, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz am Hintertuxer Gletscher. Die Energie dafür stammt aus Wind- und Solaranlagen.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Skigebiete könnten künftig klimaschonender betrieben werden