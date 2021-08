Commerzialbank Mattersburg: Letzte Bankfiliale versteigert

Alles, was man von der Commerzialbank Mattersburg zu Geld machen konnte, wurde verwertet. Zuletzt das Geldinstitut in Schattendorf - aber auch der Bürosessel des Generaldirektors.

Am Dienstag um 12.30 Uhr war es so weit: Am Bezirksgericht Mattersburg startete die Zwangsversteigerung der letzten Filiale der in die Pleite geschlitterten Commerzialbank Mattersburg (CMB). Der Ausrufungspreis des Bankhauses in Schattendorf betrug 133.000 Euro, sohin der halbe Schätzwert von 266.000 Euro. "Das Gebäude konnte bis dato nicht freihändig verkauft werden, weshalb die Möglichkeit der Zwangsversteigerung gewählt wurde", sagte eine Sprecherin im Justizministerium. Am freien Markt habe es kaum Kaufwillige gegeben. Bei der Versteigerung seien letztlich fünf Interessenten aufgetreten. "Das ...