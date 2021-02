Contact Tracing - neue Chance für die Virenjäger

Je niedriger die Infektionszahlen, desto leichter haben es die Contact Tracer. Die Bundesländer haben den Personalstand deutlich aufgestockt. Die Unterschiede sind dennoch groß.

Täglich rund 1500 Neuinfektionen und eine 7-Tages-Inzidenz, die sich - mit großen regionalen Unterschieden - seit mehr als einer Woche auf knapp über 100 stabilisiert hat. Die Impfung der Bevölkerung gegen das Coronavirus geht immer noch eher schleppend voran, während der Ansturm auf Gratis-Antigentests größer und größer wird.

So lässt sich in kurzen Worten die aktuelle Pandemiesituation in Österreich beschreiben. Doch wie ist es um das Contact Tracing, also jener mühevollen Nachverfolgung von Kontakten, die positiv getestete Personen ...