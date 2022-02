Corona: 25.894 Neuinfektionen am Dienstag

Auch der Dienstag hat in Österreich einen neuen Tages-Rekord an Corona-Neuinfektionen gebracht. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten 25.894 weitere Fälle und somit die meisten an einem Dienstag. Vor einer Woche waren es noch knapp 1.000 weniger gewesen. 24.946 Neuinfektionen wurden damals registriert. Am Dienstag gab es auch einen neuen Höchstwert an aktiv Infizierten. 307.212 Menschen sind derzeit bestätigt Corona-positiv.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL 142 weitere Patienten mussten seit Montag neu aufgenommen werden