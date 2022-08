Corona-Ampel auf geringes Risiko hinunter gestuft

Die Corona-Ampel ist am Donnerstag auf geringes Risiko heruntergestuft worden und zeigt sich daher in Gelbgrün statt in Gelb wie in der Woche zuvor. Auch die Parameter zur Risikoeinschätzung wurden erneut angepasst: Nun steht die Belastung der Spitäler im Mittelpunkt, berichtete die Corona-Kommission nach ihrer verkürzten Sitzung.

Grün leuchtet die Ampel in den drei Bundesländern Steiermark, Tirol und Vorarlberg, denn sie wurden sogar mit einem sehr geringem Risiko bewertet, während dem Burgenland das mittlere Risiko der fünfteiligen Skala zukam. Für die verbleibenden fünf Bundesländer gilt wie für ganz Österreich ebenfalls die Risikostufe gering. Nicht nur die Auslastung der Normal- und Intensivstationen fließen in den Bewertungsalgorithmus mit ein, sondern nun auch Trends des Abwassermonitorings. "Die bisher dominante Kennzahl der rezenten Inzidenz wird in Form von Trends weiterhin berücksichtigt", hieß es vonseiten der Kommission. ( S E R V I C E - Ampelschaltung und Bewertung auf www.corona-ampel.gv.at )