Corona-Ampel - Bundeskanzler Kurz: "Es wird wieder ernst"

Bei der Präsentation der zweiten Ampelschaltung hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag verschärfte Maßnahmen mit "Gültigkeit Montag, 0.00 Uhr" angekündigt.

Demnach wird es Einschränkungen bei Veranstaltungen geben: Indoor 50 Personen, im Freien 100 Personen - Bei Großveranstaltungen mit einem professionellen Konzept und mit zugewiesenen Sitzplätzen sind es 1500 Plätze bzw. 3000 Plätze.

Bei der Pressekonferenz in Wien am Freitagmittag gab die Bundesregierung österreichweite Verschärfungen aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen bekannt. Der Herbst und Winter würden laut der Bundesregierung sehr herausfordernd werden. Am Freitag wurden 580 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet, etwa die Hälfte davon in der Bundeshauptstadt Wien.

"Es wird wieder ernst. Ich ersuche die Österreicherinnen und Österreicher wieder vorsichtiger zu werden und appelliere daran, die Situation ernst zu nehmen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die verschärften Maßnahmen, die ab Montag (0 Uhr) gelten, betreffen vor allem Veranstaltungen und die Ausweitung der Maskenpflicht.

Mithilfe der Maßnahmen soll die Anzahl der Neuinfektionen gedrückt und in weiterer Folge ein zweiter Lockdown verhindert werden. "Die Phase des Übergangs von dem Sommer in den Herbst ist entscheidend. Mir sind die Zahlen aktuell zu hoch", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

Corona-Ampel: Vier Neuzugänge

Die Corona-Ampel-Kommission hat trotz steigender Fallzahlen in den vergangenen Tagen auf eine Orange-Färbung verzichtet. Wien bleibt ebenso gelb wie Graz und der Bezirk Kufstein. Neu dazu kommen Innsbruck-Stadt und Schwaz in Tirol sowie die niederösterreichischen Bezirke Korneuburg und Wiener Neustadt. Linz wird hingegen von Gelb wieder auf Grün geschaltet. Der Gesundheitsminister mahnte aber hinsichtlich der Ampelfarben zur Vorsicht: "Grün heißt nicht, dass Sorglosigkeit angebracht ist."



Veranstaltungen werden österreichweit ab Montag stark eingeschränkt, Maskenpflicht wird ausgeweitet

Sowohl bei Indoor- als auch bei Outdoor-Veranstaltungen wird die Anzahl an zulässigen Personen stark eingeschränkt. So sind bei Indoor-Veranstaltungen, bei denen die Sitzplätze nicht zugewiesen werden können, nur noch 50 Personen zulässig. Bei Freiluftveranstaltungen beträgt die maximale Anzahl 100 Personen.

Verschärfte Einschränkungen gibt es auch bei Großveranstaltungen mit einem professionellen Konzept und mit zugewiesenen Sitzplätzen. Indoor sind hier maximal 1500 Besucher erlaubt, im Freien beträgt die maximal zulässige Anzahl 3000 Personen.

Der verpflichtende Mund-Nasen-Schutz wird auf Handel, Dienstleistungen Behörden und Schulen ausgeweitet. Außerhalb der Klassenzimmer gilt in allen Schulen die Maskenpflicht. In der Gastronomie darf Essen nur noch bei Sitzplätzen serviert werden.



SN/APA/ROBERT JAEGER Bürgermeister Michael Ludwig während einer Pressekonferenz zum Thema "Weitere Vorgehensweise der Stadt Wien im Kampf gegen die Corona-Pandemie" am Freitag, 11. September 2020, im Wiener Rathaus.

Wiens Krisenstab empfahl Maske in Handel und Gastro

Der medizinische Krisenstab der Stadt Wien empfahl am Freitag vor der Pressekonferenz der Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen, um den Anstieg der Coronavirus-Infektionen wieder zu bremsen. Er sprach sich etwa für eine Ausweitung der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten Handel aus. In Lokalen soll die Maske an der Bar und am Weg zum Tisch nötig sein. Auch in Sozialräumen von Firmen soll es Verschärfungen geben.

Quelle: SN