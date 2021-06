Corona-Ampel bundesweit gelb-grün gefärbt

Die Corona-Ampel leuchtet bundesweit gelb-grün und zeigt damit geringes Risiko an. Auch Wien wurde nach APA-Informationen entsprechend eingestuft, obwohl die erforderliche Marke von maximal 25 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner knapp verpasst wurde. Freilich wird in der Bundeshauptstadt auch besonders viel (PCR-)getestet. Insgesamt gehen in acht der neun Bundesländer die Infektionszahlen im 14-Tage-Trend zurück.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Lockerungskurs verschlechtert Zahlen vorerst nicht