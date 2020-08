Corona-Ampel - Probebetrieb startet kommende Woche

Am Freitag fand die erste Sitzung der neuen Corona-Kommission statt. Sie soll für die Politik das neue Pandemiemanagementsystem aufbauen. Herzstück ist die vierfarbige Corona-Ampel.

Kommende Woche soll die jüngst angekündigte Corona-Ampel ihren Probebetrieb aufnehmen. Diese Ampel ist eine virtuelle im Internet.

Sie wird vier Farben haben - grün, gelb, orange, rot - und so laufend in Echtzeit anzeigen, in welchen Bezirken das Virus mehr oder weniger grassiert.

Für den Aufbau dieses Pandemiemanagementsystems und für die Ampelschaltungen verantwortlich ist die neue Corona-Kommission. Sie besteht aus 19 Mitgliedern, darunter Experten, Länder- und Ministerienvertretern.

Konkret soll die Kommission ab kommender Woche der Politik Empfehlungen für die Ampelschaltungen geben. Schlüsselindikatoren dafür sind, wie am Freitag erklärt wurde, vier Faktoren: die aktuelle Virus-Verbreitung, die Suche nach den Quellen für die Infektionen, die Ressourcen im Gesundheitssystem (insbesondere in den Intensivstationen) und die Zahl der Testungen. Nach diesen Faktoren wird laufend bestimmt, in welchen Bezirken die Ampel zum Beispiel auf gelb bleibt oder auf orange wechselt - oder umgekehrt. In den Echtbetrieb gehen soll die Corona-Ampel, die für jedermann via Internet abrufbar sein soll, etwa ab Schulbeginn im September.

Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) einmal mehr betonte, soll die Ampel - eine Reihe von Ländern hat ähnliche Systeme bereits installiert - dazu beitragen, eine zweite Corona-Welle im Herbst zu verhindern. Dazu werde man aber die Einsicht aller Österreicher brauchen, weshalb man das Bewusstsein für das wohl noch lange bestehende Infektionsrisiko schärfen wolle. "Die Sache ist noch nicht erledigt, das ist ein Irrlaube", sagte der Minister. Die Gefahr werde so lange ständiger Begleiter sein, so lange es keine Impfung gebe.

Auch die Bundesländer rüsten sich für die Herausforderungen ab Herbst. Wie Anschober mitteilte, wird es in allen Ländern zu einer Aufstockung des Personals in den Gesundheitsbehörden kommen. Ab Herbst sollen in jedem Bundesland bis zu 40 zusätzliche Personen bereit stehen, die sich um das Kontaktpersonenmanagement kümmern sollen.

