Corona-Ampel: Vorarlberg bleibt orange, der Rest Österreichs bleibt rot

Die Ampel-Kommission tritt für weitere Restriktionen ein, wenn sich die Zahl der Corona-Infektionen weiter "unkontrolliert" erhöht. Allerdings wird in einer Stellungnahme nach der wöchentlichen Sitzung auch auf die Option regionaler Maßnahmen hingewiesen. Zudem will man die Akzeptanz in der Bevölkerung gewahrt sehen. Was die Ampelfarben angeht, bleibt alles beim Alten. Vorarlberg ist orange, der Rest des Landes rot.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Vorarlberg profitiert von guten Zahlen