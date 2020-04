"Corona-Anzeigen" nach Grillfest und Drogenparty in Tirol

Eine Drogenparty in Reutte, eine privates Grillfest in Kematen und ein "Abgängiger" aus Scharnitz haben am Freitag zu drei Polizeieinsätzen in Tirol und insgesamt 14 Anzeigen nach dem Epidemiegesetz geführt. Im dritten Fall wurde ein Mann am Donnerstag abgängig gemeldet, der einem Streit mit seiner Freundin aus dem Weg gehen wollte. Per Polizeihubschrauber wurde die Suche nach ihm eingleitet.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Polizei schritt mehrfach ein