Corona: Arzneiproduktion leidet unter weniger Plasmaspender

Seit mehr als hundert Tagen sind in Österreich wieder alle Plasma-Spendezentren geöffnet - nach vorübergehender Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie. Ihre Auslastung liegt aktuell allerdings weit unter hundert Prozent. Das könnte die Produktion potenziell lebenswichtiger Medikamente gefährden, stellte der Verband der pharmazeutischen Industrie (Pharmig) am Montag in einer Aussendung fest.

SN/APA (dpa)/Matthias Hiekel Coronapandemie wirft auch Schatten auf die Arzneimittelproduktion