Corona-Ausreisekontrollen im Bezirk Braunau seit heute

Seit heute, Dienstag, finden im Bezirk Braunau zum dritten Mal seit Corona-Ausbruch Ausreiskontrollen statt. Sie sind um Mitternacht in Kraft getreten. Nachdem die Inzidenz über den 400-Schwellenwert stieg und die Auslastung der Intensivbetten in Oberösterreich die Zehn-Prozent-Marke am Montag überschritt, ist laut Hochinzidenzerlass des Bundes ein Verlassen des Bezirks nur mit gültigem 3G-Nachweis erlaubt. Polizei und Bundesheer werden stichprobenartig kontrollieren.

Nur mit gültigem 3G-Nachweis kommt man aus dem Bezirk Braunau