Corona-Ausreisekontrollen im Bezirk Neunkirchen enden

Die seit 25. März geltenden Corona-bedingten Ausreisekontrollen im Bezirk Neunkirchen enden. Am Dienstag wurde laut dem Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) eine Sieben-Tages-Inzidenz von 114,7 gemeldet. Damit wurde die Marke von 200 zehn Mal am Stück unterschritten, was laut dem Erlass des Gesundheitsministeriums eine Aufhebung der Ausreisetests zur Folge hat. Die Maßnahmen treten laut Landespressedienst am Mittwoch um 0.00 Uhr außer Kraft.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Ausreisetests im Bezirk Neunkirchen gehen zu Ende