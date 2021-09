Corona-Ausreisekontrollen in Braunau: 452 Personen durften nicht raus

Polizei und Bezirkshauptmannschaft zogen eine positive Bilanz der Ausreisekontrollen. Der Bevölkerung merkte nichts von Anhaltungen.

Ein 32-jähriger Bayer hatte extremes Pech. Just als er mit Moped und Bierkiste zwischen den Beinen in St. Pantaleon Fischen gehen wollte, tappte er in die behördlich angeordnete Ausreisekontrolle. Die Polizei stellte fest, dass der Lenker betrunken war und unter Drogeneinfluss stand. Das war vor einer Woche. Ansonsten gab es wenige Unannehmlichkeiten während der zehntägigen Ausreisekontrollen vom 18. bis 28. September aus dem Bezirk Braunau. "Es gab keine Verkehrsbehinderungen oder Sperren. Alles lief planmäßig und ruhig ab", sagt Bezirkshauptmann Gerald ...