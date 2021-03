Corona-Ausreisekontrollen in zwei Bezirken von NÖ gestartet

In den beiden niederösterreichischen Bezirken Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen sind die Corona-bedingten Ausreisekontrollen gestartet. Entsprechende Verordnungen traten um Mitternacht in Kraft. "Es wird stichprobenartig an den Bezirksausfahrten kontrolliert", sprach Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag von einem Vorgehen analog zu jenem in der Stadt Wiener Neustadt. Dort gibt es bereits seit 13. März Ausreisekontrollen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Maßnahmen in Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen ab Mitternacht