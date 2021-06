Corona-Bonus auch für Reinigungskräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Der Nationalrat hat am Donnerstag den 500 Euro-Corona-Bonus für Personal von Spitälern und Pflegeeinrichtungen beschlossen. Mittels eines in der Debatte eingebrachten Abänderungsantrags wurden auch Reinigungskräfte in diesen Bereichen mit einbezogen, nicht aber Haustechniker. Dafür profitiert auch Personal in stationären Reha-Einrichtungen. Es gab breite Zustimmung, nur die NEOS stimmten dagegen.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Corona-Arbeit wird honoriert