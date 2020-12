Corona bringt manche Bestatter an ihre Kapazitätsgrenzen

Ein Krematorium in Oberösterreich zählt fast doppelt so viele Einäscherungen wie normal.

In normalen Jahren ohne Coronapandemie, da zählt Peter Schauer 80 bis 85 Anlieferungen pro Woche. "Manchmal können es auch 100 sein", sagt der Chef einer Feuerbestattung. An einem der beiden Firmensitze nahe Wels ist Schauer nun an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. "Im Moment sind es etwa 150 Feuerbestattungen pro Woche." Deshalb hat er nun einen Kühlcontainer gemietet, in dem zusätzlich zehn Särge Platz haben. "Das reicht vorerst. Er ist videoüberwacht und versperrbar", sagt Schauer. Seine Mitarbeiter hat er in zwei Teams ...