Corona-Cluster in St. Wolfgang: Zahl der Infizierten steigt weiter

Die Zahl der Fälle im Coronavirus-Cluster in St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut hat sich am Samstagabend weiter erhöht. Auch ein Gast ist betroffen.

St. Wolfgang hat ausgerechnet zu Beginn der Hauptsaison seinen eigenen Covid-Cluster. Mit Stand 21.00 Uhr habe es am Samstag 44 Fälle gegeben, 258 Testergebnisse seien ausgewertet worden, teilte das Land Oberösterreich mit. Unter den Infizierten seien Mitarbeiter von elf Betrieben, allerdings sei nur ein Gast betroffen.

Am Samstag wurden im Laufe des Tages 628 Abstriche vorgenommen. Die restlichen Ergebnisse werden am Sonntagnachmittag vorliegen, hieß es seitens des Landes. 309 der Tests fielen dabei auf Tourismusmitarbeiter, vor allem in den betroffenen Betrieben, aber auch bei Praktikantinnen und Praktikanten anderer Häuser. Die anderen 319 Tests wurden bei Gästen oder Einheimischen durchgeführt, die vom Angebot Gebrauch machten, sich bei der Drive-In-Station bei der Dienststelle des Roten Kreuz St. Wolfgang auf Kosten des Landes testen zu lassen.

Beim Gros der bisher positiv getesteten Personen handelte es sich um Praktikanten aus unterschiedlichsten Schulen und Bundesländern. Alle mit einem positiven Test wurden in Quarantäne geschickt. "Bis dato ist niemand schwerer erkrankt", sagte der Bezirkshauptmann von Gmunden, Alois Lanz, am Samstag. Die Betroffenen zeigten nur leichte oder keine Symptome. "Die Praktikanten haben alle einen Mund-Nasen-Schutz bei der Arbeit getragen". Es bestehe darum nur ein geringes Restrisiko für eine Ansteckung. Gäste wurden am Samstag vorsichtshalber gebeten, am Abend in den Unterkünften zu bleiben.

SN/chris hofer Junge Besucher in St. Wolfgang ließen sich nicht beunruhigen.

Wolfgangsee: Gäste sollen Gesundheitszustand beobachten

Betroffen sind insgesamt elf Betriebe, darunter das Hotel "Furian", "Berau", Hotel "Seevilla", Hotel "Peter", das Eventhotel "Scalaria" und das "Strandhotel" in St. Wolfgang. Dazu kämen die Pizzeria "Mirabella"sowie die Lokale "13er Haus" und "W3", die vorübergehend geschlossen wurden. Zwei Fälle sind zudem im Hotel Leopoldhof in Ried im Land Salzburg nachgewiesen worden.

Das Land rät Gästen, die sich seit dem 17. Juli 2020 in einem dieser Tourismusbetriebe aufgehalten haben, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinnes sollte umgehend die Gesundheitshotline 1450 kontaktiert werden.

Die aktuellen Fälle haben sich gezeigt, als eine erkrankte Frau Symptome zeigte und am vergangenen Dienstag positiv getestet wurde. Die Tests waren damit nicht Teil der vom Tourismusministerium angekündigten großflächigen Screenings in Urlaubsregionen.

SN/chris hofer Hotelier Dominik Eberle (Hotel Peter) ließ alle Mitarbeiter durchtesten.

St. Wolfgang: Mitarbeiter des Außenministeriums nicht Teil des Clusters

Ein erkrankter Kabinettsmitarbeiter des Außenministeriums, der sich vergangenes Wochenende privat am Wolfgangsee aufgehalten hatte, wird laut Krisenstab nicht zum jüngsten Ausbruch gezählt. Es sei unklar, wo sich der Mann angesteckt hat. Ein Grazer Pensionist, der nach eigenen Angaben Urlaub in einem der von dem Covid-19-Cluster betroffenen Hotels im Ort gemacht hatte, litt laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" an starken Hals- und Kopfschmerzen sowie Durchfall. Er sei aber in der Steiermark nicht getestet worden, weil er kein Fieber habe. Der Mann wollte zurück nach St. Wolfgang fahren, um sich dort freiwillig testen zu lassen.

Unterdessen berichtete Hans Wieser, Chef der Tourismus Wolfgangsee Gesellschaft, von ersten Stornierungen von Gästen. Eine konkrete Zahl konnte er nicht nennen, es sei aber nicht dramatisch. "Einige Betriebe sagen, es hat sich gar nichts getan, andere sagen, etwa ein Zehntel hat storniert." Es gebe aber auch Personen, die sich melden, weil sie jetzt eine Möglichkeit sehen würden, ein freies Zimmer zu bekommen.

Die Behörden sind sich mittlerweile sicher, dass die Ansteckungen nicht in den betroffenen Betrieben, sondern in der Freizeit stattgefunden haben. "Die infizierten Praktikanten waren auf unterschiedliche Quartiere verteilt untergebracht und wohnten vielfach in Doppel- und Dreibettzimmern", sagte Wieser. In ihrer Freizeit sei es immer wieder zu Treffen der Gruppen gekommen - in zwei Lokalen, nach der Sperrstunde offenbar auch im privaten Bereich.

Nachtlokale wurden über das Wochenende geschlossen, Sperrstunde vorverlegt

"Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob die Ansteckung in den Quartieren, wo sie wohnen, schlafen und auch gemeinsam essen, stattgefunden hat, oder in bestimmten Lokalen passiert ist", sagte auch Bezirkshauptmann Lanz. Einige von den Praktikanten waren in den beiden vorerst über das Wochenende geschlossenen Nachtlokalen "13er Haus" und "W3" unterwegs gewesen. Die Behörden haben am Samstag die Sperrstunde in allen Gastgewerbebetrieben im Gemeindegebiet auf 23.00 Uhr vorverlegt. Die entsprechende Verordnung gilt vorerst bis inklusive 2. August.

Bei den Hoteliers in Salzburg waren die Ereignisse aus dem Salzkammergut Gesprächsthema Nummer eins. Nun ist zudem auch ein Salzburger Betrieb betroffen. Walter Veit vom Hotel Enzian in Obertauern, Vizepräsident der Hoteliervereinigung (ÖHV), pocht auf mehr Tests. "Meiner Meinung nach sollen wöchentlich alle Mitarbeiter getestet werden, nicht nur diejenigen, die mit den Gästen direkt in Kontakt stehen. Wir müssen zeigen, dass wir alles einhalten und unser Bestmögliches tun."

Derzeit hinkt man mit den Tests in den Salzburger Hotels noch den Zielen hinterher. Gernot Hörwertner koordiniert im Auftrag von Salzburger Land Tourismus (SLTG) die Testungen. "Diese Woche sind 3000 Mitarbeiter getestet worden, im Endausbau wollen wir 10.000 pro Woche testen." Bis dahin würden aber noch einige Wochen vergehen. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) erklärte am Freitag, dass in vier Wochen österreichweit nur 14.000 Abstriche genommen worden seien, obwohl bis zu 65.000 Tests in der Woche geplant gewesen seien.

Quelle: SN/Apa