Corona-Cluster nach Party in Kroatien: 15 Personen aus Salzburg infiziert

Nach einer einwöchigen Party auf der Insel Pag, an der laut Veranstalter 8000 Österreicher teilnahmen, gibt es bereits mehr als 200 Coronainfektionen. Die Behörden sind alarmiert.

Am Mittwoch waren es rund 100, am Donnerstag schon mehr als doppelt so viele Coronainfektionen, davon mindestens 15 in Salzburg (fünf in der Stadt und zehn am Land). Und vermutlich werden es noch weit mehr - diese Fälle bei jungen Leuten aus ganz Österreich gehen auf eine Großparty zurück, die vergangene Woche auf der kroatischen Insel Pag am Strand von Zrce stattfand. Für "Austria goes Zrce" verkaufte die Firma New Generation Event & Touristik aus St. Martin im Mühlkreis (OÖ) ...