Corona-Demo in Salzburg und Bayern weitgehend friedlich

Weitgehend friedlich ist am Samstag eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen, allen voran die Grenzschließung, in Salzburg und im benachbarten bayerischen Freilassing am Grenzfluss Saalach verlaufen. Statt der laut Veranstalter angemeldeten 2.000 nahmen laut Polizei auf österreichischer Seite 400 bis 500 Menschen an dem Protest teil. In Bayern dürften es etwa doppelt so viele gewesen sein. 600 Teilnehmer und 30 Anzeigen zählte man bei einer Kundgebung in Wiener Neustadt.

SN/APA/FRANZ NEUMAYR Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen am Grenzübergang Saalachbrücke