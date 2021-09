Corona-Experten: Höhere Durchimpfungsrate dringend geboten

Das Covid-Prognose-Konsortium, das wöchentlich konsolidierte Kurzfristprognosen zum Verlauf der an Covid-19 erkrankten Personen in Österreich erstellt, nimmt das seit Wochen kontinuierlich nachlassende Impftempo mit Bedauern zur Kenntnis. In einem aktualisierten, der APA vorliegenden Policy Brief wird festgehalten, "dass die Impfgeschwindigkeit im Zuge des Sommers 2021 rapide gesunken ist und deutlich unter dem angenommenen Worst Case Szenario [...] zu liegen kam".

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Könnte "zu einem deutlich früheren Abflachen der vierten Welle führen"