Corona-Fälle an Volksschulen in Wien und Vorarlberg

In Vorarlberg und Wien sind am Freitag je zwei Infektionen mit dem Coronavirus an Volksschulen bekanntgeworden. Eine Lehrerin bzw. eine Schülerin sind infiziert, so eine Sprecherin des medizinischen Krisenstabes der Stadt Wien am Freitag. In Vorarlberg erwischte es zwei Kinder.

Die Kontaktpersonen der Betroffenen an zwei unterschiedlichen Schulen in Wien wurden unter Quarantäne gestellt, der Schulbetrieb läuft weiter. Über das Contact-Tracing wurden außerdem zwei Lehrerkollegen als Kontaktpersonen ausfindig gemacht, getestet und unter Quarantäne gestellt. Die Testergebnisse sind noch ausständig. In Vorarlberg waren zuvor zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. 38 Schüler, sieben Lehrpersonen und drei Betreuer einer Bregenzer Schule wurden unter Quarantäne gestellt. Die Geschwister stammten aus einer sechsköpfigen Familie, deren Mitglieder alle erkrankt seien, berichtete die "Neue Vorarlberger Tageszeitung". Quelle: APA