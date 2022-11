Corona-Fallzahlen in Österreich weiter rückläufig

Am Montag sind in Österreich laut den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 3.779 Neuinfektionen verzeichnet worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 4.086 neue Fälle hinzu. Im Krankenhaus mussten mit Stand Dienstagvormittag 1.190 Infizierte behandelt werden, das sind um 67 weniger als am Montag. Binnen einer Woche gab es hier einen Rückgang um 699. 78 Menschen werden auf Intensivstationen betreut.

1.198.770 Personen haben sich bereits die Auffrischungsimpfung geholt