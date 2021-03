Corona-Frühwarnsystem in Niederösterreich geplant

Mit einem Warnsystem soll in Niederösterreich künftig noch früher auf hohe Inzidenzen reagiert werden. Aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) wurden am Mittwoch entsprechende Medienberichte bestätigt. Bei den Corona-bedingten Ausreisekontrollen in Wiener Neustadt wurden am Dienstag 25 Zurückweisungen verzeichnet, Anzeigen gab es keine. Insgesamt wurden mehr als 3.700 Personen kontrolliert, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner.

SN/APA/ROBERT JAEGER Ausreisekontrollen in Wiener Neustadt