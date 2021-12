Corona führt auch zu Straftaten

Jugendliche zündeten in Linz kürzlich ein Polizeiauto an. Nun konnten Kriminalisten die mutmaßlichen Hintermänner der Aktion ausforschen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag berichteten. Es wird auch ermittelt, ob nicht sogar die Beamten selbst in einen Hinterhalt gelockt werden sollten. Aus dem Burgenland wurde unterdessen eine Störaktion in einem Impfzentrum gemeldet.

SN/apa Aus dem Burgenland wurde eine Störaktion aus einem Impfzentrum gemeldet. Das Symbolbild zeigt eine Stiege zum Impfzentrum Austria Center Vienna in Wien.