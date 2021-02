Corona grassiert auf dem Land, weniger unter Migranten

Betrifft Covid-19 Migranten besonders? Nein. Eine Studie der MedUni Wien stellt fest: In Oberösterreich sind bäuerliche Regionen am schwersten betroffen.

"Wir waren teilweise überrascht", sagt Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner und Experte für die Covid-19-Pandemie. Das Land Oberösterreich hatte eine umfangreiche Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden: Wer sind die Menschen, die zwischen Sommer und Jahresende 2020 an Covid-19 erkrankt sind? Also: Wurden Reiche und Arme, Junge und Alte, Städter und Landbewohner, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gleich häufig krank - oder stachen einzelne Gruppen besonders hervor? Betrachtet wurde nicht eine Stichprobe, sondern die Gesamtbevölkerung mittels komplexer statistischer Verfahren.

Hintergrund ...