Corona-Impfkampagne in Wiener Spitälern beginnt im AKH

In Wien beginnt heute, Dienstag, die breite Coronavirus-Impfaktion für das Personal in den Spitälern. Den Auftakt macht das größte Spital des Landes, das Allgemeine Krankenhaus. Rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AKH bzw. der Medizinischen Universität sollen das Vakzin erhalten. Ab Mittwoch wird dann in der Klinik Ottakring - dem ehemaligen Wilhelminenspital - geimpft. Die weiteren Spitäler folgen sukzessive.

