Corona-Impfstoff als Ladenhüter: "Alte" Dosen will niemand

12 Millionen Dosen liegen derzeit noch auf Lager. Die Regierung will den Impfstoff spenden. Das Interesse daran ist allerdings gering - weltweit.

In Österreich werden dieser Tage die neuen Coronaimpfstoffe ausgeliefert, die an die aktuellen Varianten des Virus angepasst sind. 750.000 Dosen sind bereits geliefert worden. Gleichzeitig liegen aber immer noch etwa 12 Millionen "alte" Impfdosen auf Lager. Ob dieser Impfstoff, der um Millionen Euro gekauft worden ist, noch verwertet werden kann, ist aber ungewiss. Selbst gespendet will den "alten" Impfstoff derzeit niemand haben.

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, dass der Bedarf in anderen Staaten kaum vorhanden sei, während das ...