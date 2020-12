Corona-Impfung: Ultrafreezer sind bereits aufgestellt

Der Pharmagroßhandel ist auf die Verteilung des Coronaimpfstoffs, der bei minus 70 Grad aufbewahrt werden muss, vorbereitet. Auch wer zuerst geimpft werden kann, ist festgelegt.

Die Briten impfen bereits gegen das Coronavirus, in Österreich wartet man auf die Zulassung der ersten Impfstoffe durch die Europäische Arzneimittelbehörde. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für die Coronaimpfkampagne aber bereits auf Hochtouren, damit sich jeder, der sich impfen lassen will, auch impfen lassen kann.

Der Pharmagroßhandel, der in der freiwilligen Interessenvertretung Phago zusammengeschlossen ist, hat die notwendigen Vorarbeiten bereits so gut wie abgeschlossen. Der Phago gehören fünf Firmen an: die Herba Chemosan Apotheker AG, die Jacoby-GM Pharma ...