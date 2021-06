Corona-Infektionen in Österreich: Anstieg auf niedrigem Niveau

176 Corona-Infektionen sind in Österreich binnen 24 Stunden gemeldet worden. Das lag deutlich über dem - sehr niedrigen - Schnitt der vergangenen sieben Tage (107). Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 8,4 Fälle je 100.000 Einwohner. Mit Samstag wurden in Österreich 2.255 aktive Fälle verzeichnet, um zehn weniger als am Freitag.

SN/APA/BUNDESHEER/HANNES OBERWANDLI Anstieg bei Corona-Infektionen