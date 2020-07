Corona-Infizierte verletzte Quarantäne: Geldstrafe und Haft

Wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt eine 49-jährige Frau zu 800 Euro Geldstrafe und sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Die Bosnierin war im Frühjahr mit dem Coronavirus infiziert, aber trotz verhängter Heimquarantäne in ein Geschäft gegangen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

SN/APA/PETER LINDNER Die Verhandlung war die erste derartige in Österreich