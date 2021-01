Corona: Ischgl-Strafverfahren biegt in die Zielgerade

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck will bald über das weitere Vorgehen bei der Ausbreitung der Coronafälle im vergangenen März entscheiden. Es lief einiges falsch, bevor die Skisaison abgebrochen und die Quarantäne verhängt wurde, doch waren die Fehler auch straftrechtlich relevant?

Die strafrechtlichen Ermittlungen zu Coronainfektionen, die sich ab Anfang März 2020 vom Tiroler Wintersportort Ischgl durch heimreisende Gäste in Tausenden Fällen in Europa und anderen Ländern verbreitet haben, gehen in die Endphase. In den vergangenen Tagen wurden durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck mehrere Zeugen befragt, diese Woche sind die Beschuldigten an der Reihe, wie aus informierten Kreisen zu erfahren war. Die Anklagebehörde hat sich vorgenommen, dass in dem Fall in den nächsten Wochen entschieden werden kann, ob jemand angeklagt werden soll ...