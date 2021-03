Corona-Jahr brachte ÖGB Mitglieder-Rückgang

Der Gewerkschaftsbund (ÖGB) hat im Corona-Jahre 2020 erstmals seit vier Jahren wieder einen Mitglieder-Schwund verzeichnet. Mit Stand 31. Dezember 2020 gab es 1.198.919 Gewerkschaftsmitglieder. Gegenüber 2019 entspricht das einem Rückgang von 1,47 Prozent bzw. 17.891 Mitgliedern. Das Minus bei den Neu- und Wiederbeitritten zeigte sich vor allem in jenen Branchen, die von der Corona-Krise betroffen waren, so der ÖGB in einer Aussendung am Mittwoch.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Gewerkschaftsbund: Mitgliederschwund nach Jahren des Zuwachses