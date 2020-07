Die Donaufischer in der Wachau registrieren so viele Jungtiere wie noch nie. Sie fordern jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung für Kreuzfahrtschiffe, um den Wellenschlag einzudämmen.

"Die Dichte ist extrem. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so viele Jungfische in der Wachau gab", erzählt Josef Fischer aus Rossatz. Der 65-jährige Winzer, besser bekannt als "Huchen-Pepi", fischt seit seinem fünften Lebensjahr in der Donau. Er ...